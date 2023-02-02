МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российские компании рискуют столкнуться с браком, используя в производстве китайские электронные компоненты, им следует переходить на отечественное оборудование, поделился мнением с РИА Новости эксперт крупной исследовательской группы MForum Analytics, специализирующейся на аналитике различных сегментов телекоммуникационного рынка, Алексей Бойко. WSJ: Китай может нанести удар по солнечной энергетике США

Ранее в четверг издание РБК писало, что китайские поставщики стали самым популярным каналом для замещения продукции ушедших с российского рынка западных производителей и подсанкционных товаров.

"С китайскими электронными компонентами могут возникать проблемы, связанные с тем, что хотя некоторые китайские производители выпускают продукцию с качеством как минимум не хуже, чем условно "западная", есть немалый риск столкнуться в китайских поставках с высокой долей брака", — сказал Бойко.

По его мнению, российским компаниям в случае, когда это возможно, "уместно переходить на отечественное оборудование".