МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Столичные компании, работающие в области креативных индустрий и высоких технологий, впервые примут участие в Международной неделе дизайна в Бангкоке, сообщила журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина. Boeing сообщил об изменении дизайна лайнеров 737 MAX

"Столичные компании, работающие в области креативных индустрий и высоких технологий, впервые примут участие в Международной неделе дизайна в Бангкоке. С 4 по 12 февраля предпринимателям из Москвы предстоит встретиться с представителями деловых кругов и органами власти Таиланда. Они презентуют свои конкурентные преимущества и проведут переговоры", — рассказала Сергунина.

Заммэра отметила, что Москву представят 15 компаний. Девять из них специализируются на создании видеоконтента и анимации, еще шесть — на технологичных решениях. В рамках деловой программы московская делегация встретится с вице-губернатором Бангкока Виссану Сапсомполом, коллегами из департамента по содействию малому и среднему бизнесу Таиланда и Банка развития МСП страны.

"Предстоящее мероприятие поможет укрепить деловые связи с региональными игроками и сформировать базу для дальнейшего сотрудничества", — подчеркнула Сергунина.