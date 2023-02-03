АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Россия обладает собственными аналогами для значительной части зарубежного софта, в данный момент работает над их донастройкой, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Российский аналог "Википедии" запустят в первом квартале 2023 года

Глава российского правительства в ходе пленарной сессии Алма-Атинского Digital форума отметил, что отечественные аналоги разработаны для 85 процентов зарубежного софта. Специалисты уже приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, подчеркнул он.

Мишустин также напомнил о системе центров компетенций, в деятельность которых вовлечены свыше 500 российских компаний.

"Разработчики, управленцы, представители деловых кругов и власти объединены общей целью — чтобы на предприятиях было востребованное и удобное программное обеспечение, ничуть не уступающее иностранному. Отобрано почти 200 инициатив. Некоторые готовы к внедрению и уже к масштабированию. Свыше 30 будут реализованы в течение этого и следующего годов", — сказал председатель кабмина.

По словам премьера, в центрах идет работа по созданию конкурентоспособного продукта, который в перспективе сможет выйти на международный рынок.