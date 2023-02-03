МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft заинтересована в переходе пользователей на новую операционную систему (ОС) Windows 11 из-за дорогостоящей поддержки устаревших продуктов, именно поэтому компания так активно призывает обновить ОС, поделились мнением с РИА Новости опрошенные эксперты. Microsoft перестанет поддерживать Windows 8.1

Пользователи операционной системы (ОС) Windows 10 начали массово жаловаться на постоянно всплывающие предложения о переходе на последнюю версию ОС — Windows 11. Так, в центре такого баннера кнопки установки новой ОС сейчас или позже находятся в центре экрана, в то время как функция отказа расположена внизу. Как только пользователь пытается воспользоваться ею, на экране появляется список нововведений Windows 11. Закрыть это окно нельзя — система сначала будет перенаправлять на страницу, где Microsoft рекомендует обновиться до актуальной версии Windows, а потом вновь на раздел с преимуществами Windows 11.

"Я считаю, компания Microsoft заинтересована в том, чтобы как можно больше пользователей работали на одной, самой новой ОС. Чем быстрее произойдет отказ от старых версий, тем раньше можно будет отказаться от дорогостоящей поддержки устаревших продуктов. И, как следствие, все силы можно будет кинуть на разработку новых продуктов и развитие актуальных", — заявил руководитель решений кибербезопасности ПАО "Вымпелком" Егор Бигун.

Источник, знакомый с ситуацией на рынке ПО, придерживается схожего мнения. По его словам, в связи с приближением срока окончания поддержки Windows 10 Home и Pro 14 октября 2025 года, компания Microsoft заблаговременно начала активно рекламировать свой актуальный продукт. "С учетом того, что не все… пользовательские устройства поддерживают новую версию операционной системы, возможно данная активность поддерживает продвижение новых устройств", — подчеркнул эксперт.

При этом руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов полагает, что, наоборот, показ дополнительной информации о переходе на новую версию операционной системы и её преимуществах увеличит долю ее пользователей.

"Более того, акцентировать внимание пользователей может быть оправдано, ведь большинство людей на автомате закрывают информационные сообщения от приложений и сервисов, не вникая в их суть, тогда как сведения о переходе на новую ОС могут быть действительно важными и полезными", — пояснил он.

Российские пользователи с 19 июня прошлого года не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11, это связано с решением компании Microsoft о постепенном сворачивании бизнеса в стране. В понедельник в СМИ появилось сообщение, что количество запросов по установке "пиратских" операционных систем Windows в Google выросло на 80-120%.