WABetaInfo: разработчики WhatsApp объявили о возможности закреплять сообщения в чатах
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В популярном мессенджере WhatsApp скоро будет новая функция, с помощью которой можно будет закреплять сообщения в общих чатах и личных переписках, сообщили специалисты портала WABetaInfo.
В материале отмечается, что у пользователей мессенджера теперь будет возможность закреплять сообщения в личных сообщениях и групповых чатах. Эта новая опция была замечена в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.3.17 для устройств на базе Android.
Новая функции даст возможность пользователям оперативно и легко выбирать в тексте нужную информацию.
Как сообщает портал, о точных сроках массового обновления пока ничего не известно.
Ранее в WhatsApp также появилась функция отправки сообщений самому себе. Собственный номер телефона пользователя появляется при нажатии на кнопку "отправить сообщение" в списке контактов. Про новую опцию разработчики рассказали в примечаниях к последнему обновлению WhatsApp. Теперь можно есть возможность отправлять фотографии, видео, тексты, а также записывать голосовые сообщения самому себе.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230203/839687950.html