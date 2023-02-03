МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В популярном мессенджере WhatsApp скоро будет новая функция, с помощью которой можно будет закреплять сообщения в общих чатах и личных переписках, сообщили специалисты портала WABetaInfo. WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе

В материале отмечается, что у пользователей мессенджера теперь будет возможность закреплять сообщения в личных сообщениях и групповых чатах. Эта новая опция была замечена в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.3.17 для устройств на базе Android.

Новая функции даст возможность пользователям оперативно и легко выбирать в тексте нужную информацию.

Как сообщает портал, о точных сроках массового обновления пока ничего не известно. Названы пять неочевидных функций в Telegram

Ранее в WhatsApp также появилась функция отправки сообщений самому себе. Собственный номер телефона пользователя появляется при нажатии на кнопку "отправить сообщение" в списке контактов. Про новую опцию разработчики рассказали в примечаниях к последнему обновлению WhatsApp. Теперь можно есть возможность отправлять фотографии, видео, тексты, а также записывать голосовые сообщения самому себе.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская