МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Самым удобным стеклом для смартфона является 3D, заявил РИА Новости руководитель отдела по аксессуарам и портативной технике "Мегафона" Владлен Забельский. Эксперт назвал важное преимущество новых смартфонов Samsung перед Apple

"Качественное защитное стекло имеет идеально обработанные гладкие края и всегда однородное по структуре — без пузырьков воздуха, разводов и мутных участков внутри. Самые практичные и удобные в использовании 3D-стекла, они покрывают дисплей смартфона полностью, их сложно случайно зацепить или отклеить. У стекол 2D и 2,5D грани не отшлифовываются", — пояснил он.

Забельский добавил, что в отличии от пленки, защищающей экран от царапин, стекло спасет дисплей смартфона от ударов или сильного механического воздействия. Он также напомнил, что стекла производят с учетом особенностей конкретной модели смартфона — формы дисплея, размера, закругления краев, расположения динамиков и количество отверстий. "Конечно, можно выбрать и универсальное стекло, но оно будет менее эффективно", — добавил эксперт.

По словам Забельского, прочность стекол оценивается по 10-бальной шкале Мооса, которая определяет степень устойчивости поверхности к царапинам, трещинам и сколам. Так, производители обозначают прочность стекла показателем "H" — hardness (прочность, жесткость). "Сегодня наиболее распространены стекла с уровнем прочности 9H. Такие стекла надежно защищают смартфоны при падении, а также устойчивы к образованию царапин", — пояснил он. В компании Group-IB объяснили, как смартфоны следят за своими владельцами

"Оптимальная толщина стекла — от 0,3 до 0,5 миллиметра. Пользователям, склонным часто ронять смартфон, а также детям, которые пока еще учатся бережно относиться к своим гаджетам, подойдут закаленные стекла толщиной от 0,5 до 1 миллиметра и прочностью 9Н. Изделия с такими характеристиками эффективно защищают дисплей даже при падении", — заключил Забельский и отметил необходимость периодической замены стекла: когда на экране образовались пузырьки воздуха, появилась сетка трещин, начали отклеиваться уголки или снизилась чувствительность сенсора.