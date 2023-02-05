МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Пользователи Telegram Premium теперь могут переводить чаты, каналы и группы с иностранных языков на русский, также в обновлении появилась функция автосохранения входящих медиа-файлов, говорится в официальном канале мессенджера. Россиян предупредили об опасности сбора денег на банковскую карту

"Теперь Premium-пользователи могут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Достаточно лишь нажать на новую кнопку "Перевести" в верхней части экрана. В выпадающем меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку", — говорится в сообщении.

Все пользователи мессенджера также теперь могут установить любые стикеры и анимированные эмодзи в качестве профильной фотографии в личном аккаунте, группе или канале. Помимо этого, была введена функция автосохранения полученных медиа-файлов.

"В настройках можно выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Кроме того, Вы можете добавить исключения для отдельных чатов, чтобы сохранялись только необходимые фотографии и видео", — сообщает Telegram.

Кроме того, в разделе "Использование сети" появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика мессенджером. Уточняется, что в нём можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами провайдеров пользователей.