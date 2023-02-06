МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минцифры России считает, что не менее трех операторов интернета должно быть доступно в многоквартирных домах, на данный момент в 60% домов только два оператора, а в каждом пятом доме — один, заявил глава министерства Максут Шадаев. Эксперт предсказал подорожание домашнего интернета

"У нас 4,8 тысячи операторов, которые оказывают услуги домашнего интернета. Позиция Минцифры, что у жителей должен быть максимальный выбор. Не менее трех операторов должны быть доступны в каждом доме; если будет 20 — хорошо, чем больше операторов, тем ниже цена", — сказал Шадаев во время парламентских слушаний на тему "Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети "Интернет" в многоквартирных домах".

По словам Шадаева, в каждом пятом доме России один оператор и в 60% домов — два оператора. "Но два оператора — это не выход. Соответственно, есть возможность устанавливать высокие цены", — отметил министр.

В ноябре группа депутатов и сенаторов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о равном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирного дома. Россиянам назвали оптимальную скорость домашнего интернета

Как указывается в пояснительной записке к проекту, документом предлагается предусмотреть безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, а также размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.

Предлагается также, что правительство РФ установит единый порядок размещения таких сетей связи.

Сейчас для установки оборудования в многоквартирном доме оператору нужна поддержка общего собрания собственников и договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.