МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Wi-Fi-роутер лучше всего поместить в центральной части квартиры, желательно в коридоре или в межкомнатных пространствах, чтобы устройство могло "достучаться" до каждой комнаты, посоветовал в эфире радио Sputnik руководитель направления Wi-Fi телеком-провайдера "Дом.ру" Вячеслав Бурхайло. Ученый объяснил, может ли роутер быть опасен для здоровья

"Получается, и излучения как такового рядом со спальными местами не будет, если этого кто-то боится, и Wi-Fi будет достигать каждой точки квартиры. По высоте желательно роутер размещать не на полу и не под потолком, а посередине – на уровне одного-полутора метров от пола", — отметил эксперт.

Он добавил, что при размещении непосредственно у потолка или на полу сигнал дополнительно отражается от этих поверхностей, а каждое дополнительное отражение несет пусть и маленькие, но потери", – заключил Вячеслав Бурхайло.

По его словам, Wi-Fi-роутеры — неотъемлемая часть повседневной жизни, однако вокруг них все еще существует много мифов: в частности, некоторые люди считают, что излучение от устройства может причинить вред здоровью.

"Вопрос очень много раз задавался и изучался различными институтами, в том числе под эгидой ВОЗ. Все опыты и эксперименты, которые проводились в мире на эту тему, показали, что влияния на клетки живого организма излучение домашних Wi-Fi-роутеров не оказывает", – сказал Бурхайло.

Он подчеркнул, что уровень излучения у всех роутеров, которые продаются в России, не превышает определенных значений.

"Все роутеры, которые поставляются в Россию и продаются на территории нашей страны, сертифицированы, в том числе Государственной комиссией по радиочастотам. Есть ограничение на максимальную мощность излучения домашнего Wi-Fi-оборудования: оно составляет 100 милливатт для диапазона 2,4 гигагерц и 200 милливатт для диапазона 5 гигагерц. Есть передатчики более мощные, но они в нашей стране запрещены. Для сравнения, мощность излучения смартфонов старых стандартов GSM – 1-2 ватт, то есть в пять-десять раз выше, чем у роутеров. У современных сетей – 3G, 4G, LTE – излучение сравнимо с роутерами, то есть 200-250 милливатт", – уточнил Бурхайло.

Он добавил, что современные роутеры стандарта Wi-Fi 6 могут автоматически уменьшать мощность своих передатчиков в моменты покоя, экономя электроэнергию и снижая уровень излучения.