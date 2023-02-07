Россиянам в сети стоит опасаться щедрых предложений и пугающих сообщений, предупредили эксперты
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россиянам в сети стоит опасаться щедрых предложений и пугающих сообщений, поскольку за ними могут скрываться мошенники, пользователям также следует установить на электронную почту и мессенджеры двухфакторную идентификацию и быть бдительными даже при загрузке программ из App Store и Google Play, рассказали о правилах безопасного использования интернета опрошенные РИА Новости эксперты.
Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2023 году он приходится на 7 февраля. Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В настоящее время праздник отмечают в 80% стран мира, в том числе и в России.
"Мы рекомендуем критически относиться к крайне щедрым или, наоборот, пугающим сообщениям в сети. Если человека просят сделать что-либо быстро и не дают времени подумать, вероятно, это злоумышленники. Не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения из сомнительных сообщений, даже если их прислали знакомые", — рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. Он также порекомендовал настроить двухфакторную авторизацию и использовать уникальные и разные пароли для всех своих аккаунтов.
"Никогда не переходите по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей, мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные или похитить аккаунт в соцсети, мессенджере. Стоит быть бдительными при загрузке программ, приложений даже из официальных "сторов", к примеру, App Store и Google Play. Старайтесь использовать официальные приложения известных компаний", — отметил специалист Group-IB по информационной безопасности Сергей Золотухин.
По словам эксперта, также стоит проверять доменные имена подозрительных сайтов, которые пользователи нашли в поисковой выдаче или их прислали. Так, злоумышленники часто используют созвучные известным брендам домены.
"Помимо этого, мы настоятельно рекомендуем устанавливать обновления безопасности, используйте антивирусные средства защиты, и для оплаты покупок в интернете мы рекомендуем завести отдельную банковскую карту, например, виртуальную, чтобы ее можно было быстро закрыть и перевыпустить", — отметила аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.
Она добавила, что не стоит хранить на этой карте все денежные средства, а лишь сумму, нужную для оплаты покупок. "Таким образом, даже если вы не сможете идентифицировать ресурс злоумышленника и введете реквизиты банковской карты, преступники не смогут вывести все ваши денежные средства со счета", — подчеркнула эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230207/839709645.html