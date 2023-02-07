МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россиянам в сети стоит опасаться щедрых предложений и пугающих сообщений, поскольку за ними могут скрываться мошенники, пользователям также следует установить на электронную почту и мессенджеры двухфакторную идентификацию и быть бдительными даже при загрузке программ из App Store и Google Play, рассказали о правилах безопасного использования интернета опрошенные РИА Новости эксперты. Киберэксперт рассказал, какой "сюрприз" ждет некоторых владельцев iPhone

Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2023 году он приходится на 7 февраля. Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В настоящее время праздник отмечают в 80% стран мира, в том числе и в России.

"Мы рекомендуем критически относиться к крайне щедрым или, наоборот, пугающим сообщениям в сети. Если человека просят сделать что-либо быстро и не дают времени подумать, вероятно, это злоумышленники. Не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения из сомнительных сообщений, даже если их прислали знакомые", — рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. Он также порекомендовал настроить двухфакторную авторизацию и использовать уникальные и разные пароли для всех своих аккаунтов.

"Никогда не переходите по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей, мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные или похитить аккаунт в соцсети, мессенджере. Стоит быть бдительными при загрузке программ, приложений даже из официальных "сторов", к примеру, App Store и Google Play. Старайтесь использовать официальные приложения известных компаний", — отметил специалист Group-IB по информационной безопасности Сергей Золотухин.

По словам эксперта, также стоит проверять доменные имена подозрительных сайтов, которые пользователи нашли в поисковой выдаче или их прислали. Так, злоумышленники часто используют созвучные известным брендам домены.

"Помимо этого, мы настоятельно рекомендуем устанавливать обновления безопасности, используйте антивирусные средства защиты, и для оплаты покупок в интернете мы рекомендуем завести отдельную банковскую карту, например, виртуальную, чтобы ее можно было быстро закрыть и перевыпустить", — отметила аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.

Она добавила, что не стоит хранить на этой карте все денежные средства, а лишь сумму, нужную для оплаты покупок. "Таким образом, даже если вы не сможете идентифицировать ресурс злоумышленника и введете реквизиты банковской карты, преступники не смогут вывести все ваши денежные средства со счета", — подчеркнула эксперт.