МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американские пользователи почтового сервиса Outlook пожаловались на сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Эксперты объяснили активное продвижение Microsoft Windows 11

Согласно информации Downdetector, сбой произошел около 7.04 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США. Также есть жалобы от жителей Канады, Японии и Мексики.

Отмечается, что большинство пользователей испытывают проблемы с соединением с сервером, а также при авторизации и получении сообщений.

Владелец сервиса, компания Microsoft, отметила, что изучает проблемы с доступом к Outlook.