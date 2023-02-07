МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Количество кибератак на российские госучреждения в прошлом году увеличилось на четверть по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, сообщил советник гендиректора компании по кибербезопасности Positive Technologies Артем Сычев. В Минобороны сообщили о попытках Запада провести "ментальный блицкриг"

Как отметил эксперт в своей презентации на "Инфофоруме", в первом квартале 2022 года количество атак на госучреждения выросло в два раза и продолжило увеличиваться до 403 атак, что на 25 процентов превысило прошлые итоги.

В компании подчеркнули, что злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение почти в каждой второй атаке на госучреждения, в частности, шифровальщики и программы для удаленного управления.

"Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и хактивисты (политически мотивированные хакеры — ред.)", — говорится в презентации.