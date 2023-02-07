МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Злоумышленники способны создать ложную утечку данных из имеющейся в Интернете информации, определить ее источник невозможно, рассказал гендиректор компании по кибербезопасности "РТК-Солар" Игорь Ляпунов. Раскрыты особенности работы мошеннической схемы с QR-кодами

"Сейчас колоссального объема данные уже утекли. И из них сфабриковать любую утечку прям запросто, потому что там нет какого-то магического способа определить, откуда утекло", — заявил он в рамках "Инфофорума".

По словам Ляпунова, структуру данных и названия полей, на которые специалисты обращают внимание в первую очередь, воссоздать легко.

Глава "РТК-Солар" добавил, что данную проблему вынесут на обсуждение на выездном заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Безопасность граждан и их персональных данных в информационной среде" в пятницу.

Президент Владимир Путин в январе поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускали утечку персональных данных. Накануне глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что в законопроект об оборотных штрафах уже вносят финальные правки.