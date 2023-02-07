МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Минцифры России поддерживает законопроект об упрощении доступа провайдеров в многоквартирные дома (МКД) – сейчас у двух третьих МКД нет или почти нет выбора оператора связи, тогда как в России есть почти 5 тысяч действующих операторов домашнего интернета, сообщает министерство. Глава Минцифры выступил за разнообразие операторов интернета в домах

В ноябре группа депутатов и сенаторов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о равном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирного дома. Как указывается в пояснительной записке к проекту, документом предлагается предусмотреть безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторов в многоквартирных домах, а также размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.

"У жителей многоквартирных домов должна быть возможность выбора оператора связи. Минцифры поддерживает упрощение доступа операторов связи в многоквартирные дома", — пишет министерство в своем телеграм-канале.

Министерство поясняет, что сейчас у двух третьих МКД нет или почти нет выбора оператора связи, тогда как в России есть 4,8 тысячи действующих операторов домашнего интернета. При этом, согласно требованиям Минцифры, в каждом многоквартирном доме должно быть не менее трех таких операторов.

Уточняется, что в законопроекте предлагается выровнять условия размещения в МКД телеком-оборудования и оборудования внутридомовых инженерных систем. "Сети связи для жителей должны размещаться бесплатно, как и электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, почтовые ящики", — поясняется в сообщении. Кроме того, законопроект определяет порядок совместной работы операторов и управляющих компаний.

Помимо этого, в законопроекте предлагается отменить проведение общих собраний собственников для доступа операторов в многоквартирные дома. Сейчас оператор, чтобы иметь возможность размещать оборудование в МКД, должен получить две трети голосов на собрании собственников жилья. Министерство считает это "почти невыполнимой задачей". На практике только 26% собственников регулярно посещают собрания, а 39% никогда не участвовали в них, поясняет Минцифры, ссылаясь на данные ВЦИОМ.