МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Специальное совещание по развитию беспилотных летательных аппаратов с представителями соответствующих министерств и бизнеса состоится весной текущего года, заявил президент России Владимир Путин. У России есть свои программы по созданию беспилотников, заявил Песков

"Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании. Пригласим представителей министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области. Я очень рассчитываю, что ваши коллеги, имею в виду коллег, которые работают в рамках Агентства, также примут в этом совещании участие", — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Путин также просил ведомство организовать необходимую поддержку для создания спроса и инфраструктуры для БПЛА. Соответствующий проект по эксплуатации беспилотников будет подготовлен правительством, подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер поручил проработать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей по международным программам с участием заинтересованных государств.

"Беспилотные системы — настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, система накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника", — заключил президент.