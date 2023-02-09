МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" опроверг информацию, что готовится купить мобильного оператора "Мегафон", сообщает пресс-служба холдинга. "Газпром" обсудил сотрудничество с Минэнерго Казахстана и Узбекистана

Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что "Газпром-Медиа Холдинг" может купить "Мегафон" у его нынешнего владельца — компании USM.

"Информация о том, что "Газпром-Медиа Холдинг" готовится купить "Мегафон", не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. В издании уточнили, что сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.

Крупнейший акционер "Мегафона" — холдинг USM. Так, USM Telecom (ООО "ЮэСэМ Телеком") владеет 50% акций в мобильном операторе, остальные 50% принадлежат "АФ Телеком Холдинг" — структуре USM.

Экс-глава холдинга USM Иван Стрешинский передал свою долю в 10% в подразделении USM Telecom закрытому инвестиционному фонду "Газпромбанк — Обсидиан", следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись появилась 7 февраля. Согласно данным из реестра, номинальная стоимость переданной доли в 10% составила 15,6 миллиарда рублей.