МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия должна к 2025 году наладить серийное производство космических аппаратов (КА), выпускать по 250 спутников в год, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Эксплуатацию российского сегмента МКС продлят до 2028 года

"Чтобы вытянуть такие темпы [запусков], надо сегодня кратно наращивать производство. Где-то на рубеже 2025 года выйти на 250 спутников в год", — сказал он.

Борисов добавил, что к 2030 году отечественные производственные мощности должны наладить создание одного спутника в день. Страна в этот год будет обладать 360 КА. При этом, указал гендиректор, необходимая орбитальная группировка России к 2030 году должна состоять 1000-1200.

"Вроде, много по сравнению с сегодняшними 190. Но тогда с сегодняшних 3,5% от объема космических услуг на мировом рынке мы упадем до 0,5%. Индия, которая сегодня серьезно отстает от России, обгонит нас по количеству спутников в пять раз, не говоря об Америке, Европе и Китае", — подчеркнул глава госкорпорации.

Он отметил, что Россия "проспала" переход на индустриальную модель производства спутников, пояснив, что уже сейчас США и Китай выпускают более тысячи и около 450 аппаратов в год соответственно.

Помимо этого, Борисов сказал, что выработка новой Научно-технической политики "Роскосмоса" завершится в течение квартала. По его словам, председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев предостерег его от того, чтобы "как тот Моисей 40 лет по пустыне их не водил".

При этом, глава госкорпорации сообщил, что с оптимизмом смотрит на амбиции частных космических компаний по производству спутников, указав, что прогнозировать успехи пока сложно. Киев предложил SpaceX решить, на чьей она стороне

Борисов добавил, что сегодня необходимость в космических данных и услугах в России такая, что чем больше спутников будут построены, тем лучше, и неважно, какими предприятиями.

"Мы провозгласили для частников политику открытых дверей. Мы готовы не только запускать их аппараты в космос, но и предоставлять им технологическую и испытательную базу для спутников. Например, вакуумные и безэховые камеры — очень недешевое оборудование", — рассказал глава "Роскосмоса".

Кроме того, глава "Роскосмоса" отметил, что Россия обладает перспективами строительства небольшого количества КА для Ирана.

Кроме того, по его словам, у госкорпорации есть планы по подобному сотрудничеству с Анголой, Алжиром, Вьетнамом и арабским миром.

В августе 2022 года Россия вывела на орбиту построенный по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". Вывод был совершен с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Борисов назвал пуск вехой в российско-иранском сотрудничестве. "Ситимобил" изучит возможность поставок автомобилей из Ирана

В октябре 2022 года состоялся еще один пуск для иностранных заказчиков. Стартовавшая с Байконура ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2.

Полностью интервью Борисова будет опубликовано на сайте ria.ru. в 10.30 мск.