МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Десятки поддельных приложений российских компаний, попавших под санкции, находятся в настоящее время в App Store, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Клиентов ВТБ предупредили о фейковом приложении банка

Накануне ВТБ предупредил своих клиентов, что в App Store для скачивания появилось поддельное приложение "В Банк: Доступ Онлайн" от мошенников, которое пытаются выдать за копию приложения ВТБ. Банк отправил в Apple запрос на удаление этого вредоносного ресурса. Однако, как убедился корреспондент РИА Новости, по состоянию на 11.30 пятницы это приложение до сих пор доступно для скачивания в App Store.

При этом официальные приложения российских компаний удаляются из-за санкционной политики Запада почти мгновенно, указала Лазарева. "По нашим данным, сейчас в App Store размещено несколько десятков поддельных и модифицированных приложений и клиентов российских компаний, попавших под санкции", — указала эксперт.

По ее словам, несмотря на новости и предупреждения о том, что из-за санкций Apple удалила официальные приложения подсанкционных российских компаний из своего магазина, мошенникам удается обмануть пользователей и убедить их скачивать в App Store подделки.

Лазарева добавила также, что проблема с поддельными и мошенническими приложениями, постоянно появляющимися в App Store, стоит уже очень давно и беспокоит пользователей продукции Apple по всему миру.