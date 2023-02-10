МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что ChatGPT, чат-бот, дающий поразительно похожие на человеческие ответы на запросы пользователей, настолько же значим, как изобретение интернета. Об этом он заявил немецкой деловой газете Handelsblatt в интервью, опубликованном в пятницу. СМИ: Alibaba разрабатывает чат-бота, подобного ChatGPT

"До сих пор искусственный интеллект мог читать и писать, но не мог понимать содержание. Такие новые программы, как ChatGPT, повысят эффективность многих офисных сотрудников, помогая им составлять накладные или письма. Это изменит наш мир", — заявил он немецкому изданию.

ChatGPT, разработанный американской компанией OpenAI при поддержке Microsoft Corp, признают самым динамично растущим потребительским приложением в истории.