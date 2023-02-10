МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Пользователи TikTok в странах Европы жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Массовые сбои сервисов Microsoft зафиксировали в мире

Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 15.30 мск, однако число жалоб увеличилось в районе 19.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из Великобритании, ранее оно превышало тысячу. Также сообщения о неполадках поступают из Нидерландов, Франции, Бельгии и Швеции.

Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на сбои при соединении с сервером и отображении новостной ленты.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущено в 2018 году.