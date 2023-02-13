МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) запустил информационную систему "Окулус" для мониторинга сетей на предмет запрещенного контента и нарушений российского законодательства в изображениях и видеоматериалах, рассказала РИА Новости пресс-служба ГРЧЦ. Названы странные сигналы вашего смартфона, которые нужно понимать

"Разработчики уже завершили работу над системой "Окулус". В декабре 2022 года ее протестировали в работе. С января 2023 года ИС (информационные системы — ред.) начали интегрировать с работающими системами мониторинга. … Информационная система "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", — отметили в пресс-службе центра, пояснив, что речь идет об изображениях, символах, противоправных действиях и сценах в фото- и видеоматериалах.

Добавляется, что система позволит автоматизировать и значительно ускорить мониторинг визуального контента, более 200 тысяч изображений в сутки, а также повысить эффективность выявления признаков нарушений.

"В последние годы в интернете появляется все больше запрещенных законодательством материалов. … Такой контент необходимо находить и блокировать до того, как он широко разойдется в онлайн-пространстве, особенно среди детей и молодежи. … Система "Окулус" разрабатывалась для того, чтобы автоматизировать процесс обнаружения различных нарушений законодательства РФ в изображениях и видео с использованием технологий компьютерного зрения", — заключается в сообщении ГРЧЦ.

В сентябре прошлого года ГРЧЦ разместил тендер на разработку системы на основе искусственного интеллекта для поиска запрещенного контента в сети. Как рассказали в понедельник в пресс-службе центра, договор на разработку системы был заключен на 57,7 миллиона рублей.