МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Сбой в работе сервисов "Яндекса" в феврале случился из-за неполадок в работе сетевого оборудования, разъяснили в компании. "Яндекс" назначил новых директоров двух направлений бизнеса

6 февраля пользователи столкнулись с трудностями при доступе сервисам "Дзен", "Яндекс Музыка", "Кинопоиск", а также поисковику.

Как сообщается, одно из устройств – граничный маршрутизатор – вышло из строя, что повлекло за собой каскадный сбой. Это и стало основной причиной проблем с доступом к сервисам.

Специалистам удалось выявить ошибку после анализа и воспроизведения сбоя в лаборатории. Компания уже приняла меры для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем, а также информировала производителя оборудования о проблеме в программном обеспечении, добавили в "Яндексе.