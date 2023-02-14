МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Китайские аналоги оборудования для производства микроэлектроники в России смогут заменить далеко не все европейское, американское и японское, по некоторым позициям их просто нет, кроме того, китайское оборудование может подорожать, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Китай обвинил США в злоупотреблении мерами экспортного контроля

Ранее во вторник газета "Коммерсант" писала, что стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года выросла на 40–50%.

"На фоне существенного роста затрат российских производителей на приобретение европейского, американского и японского оборудования (для производства электронных компонентов — ред.) неизбежен рост спроса на китайское оборудование…, но по немалому ряду позиций китайских аналогов оборудования перечисленных выше стран просто нет", — сказал Бойко.

При этом качество китайского оборудования зависит от конкретного производителя и моделей, но "в целом, если сравнимое оборудование в Китае выпускают, то оно приемлемого качества".

Эксперт добавил, что китайские поставщики на фоне роста спроса могут "воспользоваться сложным положением российских заказчиков и скорректировать цены в сторону увеличения".

"Дальнейший рост цен на оборудование из западных стран зависит от курса рубля…. Пока что все указывает на то, что дальнейший рост расходов на закупку импортного производственного оборудования — это наиболее вероятный сценарий", — заключил Бойко.