МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В мобильном приложении "Госуслуги" появился сервис "Подтвержденное фото", который хранит в личном кабинете фото с загранпаспорта нового образца, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минцифры России. "Госуслуги" введут дополнительный фактор аутентификации

"Подтвержденное фото" — новый сервис в мобильном приложении "Госуслуги". Он поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис. Загрузить подтвержденное фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме",- говорится в сообщении.

Для создания подтверждающего фото нужно войти в мобильное приложение, перейти в раздел "документы" и нажать на баннер "добавить фото", указав серию и номер загранпаспорта. Далее необходимо отсканировать фото, приложив телефон к пластиковой странице загранпаспорта.

Функция "Подтверждённое фото" доступна без доступа в интернет. В дальнейшем, вместо фото из паспорта в качестве "доверенного фото" можно будет загружать селфи, отмечается в сообщении.

Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщал ранее в среду глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.