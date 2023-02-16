МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" заблокировала 151 тысячу попыток перехода россиян на фишинговые сайты, имитировавшие мессенджер Telegram, сообщили в пресс-службе компании. Теперь на маркетплейсах: раскрыта новая схема обмана россиян

"В январе 2023 года решения "Лаборатории Касперского" заблокировали 151 тысячу попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram. Это в 37 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет почти половину от общего числа таких попыток за весь 2022 год по России. Всплеск количества подобных фишинговых атак начался в ноябре прошлого года", — сказано в релизе.

По данным компании, мошенники чаще всего нацеливались на учетные данные пользователей, включая номер мобильного телефона и код подтверждения для дальнейшего использования аккаунта в своих схемах.

Как отметила контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова, ссылки на фейковые сайты обычно рассылают с украденных аккаунтов. Кроме того, злоумышленники предлагают бесплатно протестировать премиум-подписку Telegram, для чего необходимо перейти по ссылке и ввести данные.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты "Лаборатории Касперского" порекомендовали устанавливать двухфакторную аутентификацию, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и использовать надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах.