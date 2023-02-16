МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Часть пользователей сервиса "Яндекс.Музыка" столкнулись с трудностями с доступом к нему, передает корреспондент РИА Новости. Данные сайта DownRadar, отслеживающий сбои, подтверждают информацию. Европейские пользователи TikTok жалуются на сбои в работе соцсети

"Проблемы со связью. Проверьте настройки сети или обновите экран", — говорится в сообщении при попытке зайти в приложение "Яндекс Музыки".

По информации DownRadar, по состоянию на 17.56 по московскому времени было зафиксировано 2687 жалоб на работу.

РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.