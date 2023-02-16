МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Музыка" после кратковременного сбоя вновь работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Пользователи "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису

Ранее в четверг часть пользователей "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису, в этом убедился корреспондент РИА Новости и подтверждали данные сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Яндекс Музыке". На текущий момент сервис работает в штатном режиме", — сообщили в компании.