МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram* из ряда европейских стран жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Американские пользователи Outlook пожаловались на сбои в работе сервиса

Сбой в работе соцсети произошел в районе 22.00 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из Германии, Италии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Испании и Бельгии.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения и сайта, также сообщается о сбоях в отображении ленты и при публикации постов в соцсети.

Instagram* — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*, которой также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Facebook*.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская