Downdetector: европейские пользователи Instagram* жалуются на сбои в работе соцсети
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram* из ряда европейских стран жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел в районе 22.00 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из Германии, Италии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Испании и Бельгии.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения и сайта, также сообщается о сбоях в отображении ленты и при публикации постов в соцсети.
Instagram* — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*, которой также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Facebook*.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230216/839833116.html