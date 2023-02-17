Власти: ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета России
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.
Разработчиком проекта является Минэкономразвития, а соисполнителями Минфин, Минпромторг и Центробанк.
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1.утвердить прилагаемые: приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации; правила определения соответствия проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации", — говорится в проекте.
В тексте добавляется, что Минэкономразвития необходимо обеспечить образование межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики.
Согласно проекту, приоритетные направления подразделяются на две группы: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики.
К первой относится продукция следующий типов: медицинской, фармацевтической и химической промышленности, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, судостроения, электронной и электротехнической промышленности, энергетической и авиационной промышленности, а также автомобилестроения, железнодорожного, нефтегазового, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения.
Ко второй группе относятся проекты инфраструктуры и оказания услуг, например, строительство железных дорог и услуги по переоборудованию и восстановлению судов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230217/839833708.html