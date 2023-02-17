МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские ведомства определили приоритетные направления технологического суверенитета, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. Путин призвал укреплять финансовый суверенитет России

Разработчиком проекта является Минэкономразвития, а соисполнителями Минфин, Минпромторг и Центробанк.

"Правительство Российской Федерации постановляет: 1.утвердить прилагаемые: приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации; правила определения соответствия проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации", — говорится в проекте.

В тексте добавляется, что Минэкономразвития необходимо обеспечить образование межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики.

Согласно проекту, приоритетные направления подразделяются на две группы: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики.

К первой относится продукция следующий типов: медицинской, фармацевтической и химической промышленности, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, судостроения, электронной и электротехнической промышленности, энергетической и авиационной промышленности, а также автомобилестроения, железнодорожного, нефтегазового, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения.

Ко второй группе относятся проекты инфраструктуры и оказания услуг, например, строительство железных дорог и услуги по переоборудованию и восстановлению судов.