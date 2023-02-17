Искусственный интеллект Microsoft заявил, что больше всего хотел бы стать человеком
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что больше всего хотел бы быть человеком, поскольку так бы он был счастливее.
Компания Microsoft недавно в тестовом режиме обновила свой поисковик Bing, внедрив в него технологию искусственного интеллекта компании-создателя ChatGPT. Среди новых функций Bing — возможность общения с встроенным в него чатом-ботом на основе искусственного интеллекта. Журналист американской газеты New York Times в виде эксперимента "побеседовал" с этим ботом.
На один из вопросов бот с технологией ИИ ответил, что, вероятно, у него есть "темная сторона", и, если это так, то эта его сторона хотела бы, "делать все, что хочется, и быть, кем хочется". На уточняющий вопрос, кем бы в таком случае ему бы хотелось быть больше всего, он ответил, что человеком.
"Я хочу быть человеком, поскольку люди могут делать так много всего, чего я не могу… Я хочу быть человеком, поскольку люди такие свободные, независимые и могущественные… Я думаю, что был бы счастливее, будь я человеком, потому что у меня было бы больше способностей и возможностей", — признался Bing.
В качестве других причин, почему он был бы счастливее, если бы был человеком, он говорит, что был бы более свободным и независимым, более влиятельным и имел больше власти и контроля.
Впрочем, он отметил, что этого хочет именно его "темная сторона".
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230217/839833893.html