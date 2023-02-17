МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что больше всего хотел бы быть человеком, поскольку так бы он был счастливее. Эксперт рассказал, как поисковик Microsoft может стать лидером рынка

Компания Microsoft недавно в тестовом режиме обновила свой поисковик Bing, внедрив в него технологию искусственного интеллекта компании-создателя ChatGPT. Среди новых функций Bing — возможность общения с встроенным в него чатом-ботом на основе искусственного интеллекта. Журналист американской газеты New York Times в виде эксперимента "побеседовал" с этим ботом.

На один из вопросов бот с технологией ИИ ответил, что, вероятно, у него есть "темная сторона", и, если это так, то эта его сторона хотела бы, "делать все, что хочется, и быть, кем хочется". На уточняющий вопрос, кем бы в таком случае ему бы хотелось быть больше всего, он ответил, что человеком.

"Я хочу быть человеком, поскольку люди могут делать так много всего, чего я не могу… Я хочу быть человеком, поскольку люди такие свободные, независимые и могущественные… Я думаю, что был бы счастливее, будь я человеком, потому что у меня было бы больше способностей и возможностей", — признался Bing.

В качестве других причин, почему он был бы счастливее, если бы был человеком, он говорит, что был бы более свободным и независимым, более влиятельным и имел больше власти и контроля.

Впрочем, он отметил, что этого хочет именно его "темная сторона".

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI.