ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Некоторые отечественные разработчики продуктов для обеспечения безопасности в киберсфере, став после ухода западных вендоров монополистами в своей области, начали завышать стоимость своих программ, рассказал глава компании по кибербезопасности "РТК-Солар" Игорь Ляпунов в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". Названа неочевидная выгода авиарежима в телефоне

Ранее директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин отмечал высокий уровень импортозамещения в средствах защиты информации.

"С точки зрения импортозамещения. Вы сказали, что практически во всех категориях есть соответствующие российские средства защиты. Но некоторые галочки в этом списке проставлены очень номинально и лишь отчасти закрывают тот функционал, который нужен. В некоторых строчках есть только одно название российского продукта и вендор считает своим долгом в это сложное время не как-то совершенствовать свою продукцию, а просто поднимать стоимость за счет монополизации этой единственной строчки. А некоторые вендоры делали это за прошлый год дважды", — сказал Ляпунов, комментируя выступление Бенгина.

Глава "РТК-Солар" указал на проблему дисбаланса в отрасли, выразив надежду, что Минцифры обратит внимание на этот вопрос.