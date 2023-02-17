2023-02-17T13:32:22+03:00
2023-02-17T13:32:22+03:00
2023-02-17T13:32:22+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230217/839841280.html
Клиенты "ЮMoney" испытают трудности с доступом к серверу
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Некоторые клиенты платежного сервиса "ЮMoney" столкнулись с трудностями при попытках получить к нему доступ, проблему уже решают, сообщили в пресс-службе компании. "Некоторые... ПРАЙМ, 17.02.2023
технологии, новости, юmoney, сервис, доступ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Некоторые клиенты платежного сервиса "ЮMoney" столкнулись с трудностями при попытках получить к нему доступ, проблему уже решают, сообщили в пресс-службе компании.
"Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности с доступом к сервисам, но мы уже работаем над устранением причин", — отметили в сервисе.
Там подчеркнули, что работу восстановят в ближайшее время.
Кошелек "ЮMoney" — сервис экосистемы Сбербанка для оплаты покупок онлайн и офлайн со своей программой лояльности.