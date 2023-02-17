МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Некоторые клиенты платежного сервиса "ЮMoney" столкнулись с трудностями при попытках получить к нему доступ, проблему уже решают, сообщили в пресс-службе компании. Пользователи "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису

"Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности с доступом к сервисам, но мы уже работаем над устранением причин", — отметили в сервисе.

Там подчеркнули, что работу восстановят в ближайшее время.

Кошелек "ЮMoney" — сервис экосистемы Сбербанка для оплаты покупок онлайн и офлайн со своей программой лояльности.