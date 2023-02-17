МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Временные затруднения с доступом к сервисам "ЮMoney" и "ЮKassa" устранены, инфраструктура работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба "ЮMoney". Клиенты "ЮMoney" испытают трудности с доступом к серверу

"Временные затруднения с доступом к сервисам устранены, в настоящее время пользователи кошелька "ЮMoney" вновь могут пользоваться сервисом в полном объеме: выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, собирать деньги на подарки и другие цели. А клиенты "ЮKassa" — принимать онлайн- и офлайн-платежи. Все данные и средства клиентов в безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в компании сообщали, что ряд клиентов платежного сервиса "ЮMoney" испытывает трудности с доступом к нему.

Источник на рынке заявил РИА Новости, что считает, что сервис подвергся DDoS-атаке, как многие на рынке в последнее время.

Кошелек "ЮMoney" — сервис для оплаты покупок онлайн и офлайн со своей программой лояльности. Входит в экосистему Сбербанка.