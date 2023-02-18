МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пользователи Twitter по всему миру жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Маск извинился за надоедливую рекламу в Twitter

Жалобы на неполадки в работе Twitter стали поступать в 21.17 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США – более пяти тысяч. Также большое количество сообщений о сбоях поступает из Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Испании и Франции.

Наибольшее количество пользователей отмечает ошибки в работе приложения и вебсайта, также наблюдаются неполадки при соединении с сервером.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.