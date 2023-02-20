МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мошенники стали чаще звонить через мессенджеры с иностранных номеров, похожих на российские, сообщила пресс-служба ВТБ. Россиян предупредили о мошенниках с Украины

"ВТБ фиксирует звонки с иностранных номеров, похожих на российские, чтобы ввести пользователей в заблуждение и обманным путем получить доступ к их счетам. Большинство подобных звонков проходят через мессенджеры", — сказано в сообщении.

Отмечается, что мошенники регистрируют аккаунты на виртуальные SIM-карты как российских, так и иностранных операторов, но, как правило, звонки поступают с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Эти входящие вызовы из мессенджеров визуально схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS выглядят как обычный звонок сотового оператора.

Дополнительная опасность заключается в том, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. "Мошенники пользуются этой уловкой и подписываются "Центробанком", "Службой безопасности банка", "Следственным комитетом" и так далее. Клиенты видят это на экране смартфона во время звонка и начинают разговор, предоставляя злоумышленникам персональную информацию", — отмечается в сообщении.

Банк порекомендовал обращать внимание на количество цифр в номере мобильного телефона: российские номера имеют 11 цифр, а иностранные, похожие на российские — больше 11. При этом звонок с территории России начинается только с 8, а с российского номера в международном формате — с +7.

По данным ВТБ, сегодня каждый второй звонок мошенников приходится на мессенджеры, а к концу года специалисты банка прогнозируют рост этой доли до 80%.