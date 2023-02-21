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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230221/839869903.html
На "Госуслугах" запустили создание детской электронной почты
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Безопасную электронную почту для детей до 14 лет теперь можно создать через портал "Госуслуг", сообщило Минцифры России. "Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения,... ПРАЙМ, 21.02.2023
технологии, новости, "госуслуги", электронная почта, минцифры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Безопасную электронную почту для детей до 14 лет теперь можно создать через портал "Госуслуг", сообщило Минцифры России.
"Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы", — следует из текста сообщения.
В Минцифры отметили, что родители, регистрируя детей до 14 лет на портале "Госуслуг", получат возможность дополнительно создать им почту.
Согласно информации ведомства, "детская почта" будет автоматически блокировать спам и рекламу, а письма не из "белого списка" отправит на проверку родителям.
В релизе подчеркнули, что вход в аккаунт будет осуществляться через SMS-сообщение.