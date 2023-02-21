МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Безопасную электронную почту для детей до 14 лет теперь можно создать через портал "Госуслуг", сообщило Минцифры России. Заявление о краже денег со счета могут разрешить подавать через "Госуслуги"

"Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы", — следует из текста сообщения.

В Минцифры отметили, что родители, регистрируя детей до 14 лет на портале "Госуслуг", получат возможность дополнительно создать им почту.

Согласно информации ведомства, "детская почта" будет автоматически блокировать спам и рекламу, а письма не из "белого списка" отправит на проверку родителям.

В релизе подчеркнули, что вход в аккаунт будет осуществляться через SMS-сообщение.