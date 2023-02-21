МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия обладает необходимой базой для обеспечения своего технологического суверенитета, это не означает, что страна должна замкнуться, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. ВЭБ назвал ожидаемый объем кредитов на проекты техсуверенитета России

"Мы имеем необходимый задел для обеспечения технологического суверенитета нашей страны. По поручению Президента выстроена единая вертикаль управления научно-технологическим развитием, а все государственные ресурсы собраны в единой научной госпрограмме", — прокомментировал замглавы правительства послание Путина Федеральному собранию.

По его словам, технологический суверенитет подразумевает обладание знаниями и технологиями, которые позволят выбирать между ее масштабированием и коммерциализацией или импортом.