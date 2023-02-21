МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия обладает необходимой базой для обеспечения своего технологического суверенитета, это не означает, что страна должна замкнуться, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

ВЭБ.РФ

ВЭБ назвал ожидаемый объем кредитов на проекты техсуверенитета России

"Мы имеем необходимый задел для обеспечения технологического суверенитета нашей страны. По поручению Президента выстроена единая вертикаль управления научно-технологическим развитием, а все государственные ресурсы собраны в единой научной госпрограмме", — прокомментировал замглавы правительства послание Путина Федеральному собранию.

По его словам, технологический суверенитет подразумевает обладание знаниями и технологиями, которые позволят выбирать между ее масштабированием и коммерциализацией или импортом.