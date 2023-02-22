МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Группа "Интеррос" планирует в течение пяти лет инвестировать еще 10 миллиардов рублей в высокотехнологичные проекты созданного ею на Дальнем Востоке венчурного фонда "Восход", сообщает компания. Рынок ввозимых через ДФО иномарок насытился, заявили в ДВТУ

"Фонд "Восход", созданный группой "Интеррос", с 2021 года проинвестировал уже 2 миллиарда рублей в хай-тек проекты на Дальнем Востоке… "Интеррос" инвестирует в проекты фонда еще 10 миллиарда рублей в течение пяти лет", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Фонд развивает высокотехнологичные компании для решения индустриальных задач, инвестирует в российские deeptech-проекты на стадиях коммерциализации и масштабирования и поддерживает стартапы Дальнего Востока в различных направлениях — биотехнология и медицина, робототехника, новая мобильность, "зеленые" технологии, агротехнологии и фудтех, микро- и оптоэлектроника, уточнили в компании.

Группа "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина имеет диверсифицированный портфель проектов в сферах горной добычи и металлургии, девелопмента, спорта и туризма, фармацевтики, прямых инвестиций.