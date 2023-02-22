МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp работают над появлением новой функции в приложении: создание новостной рассылки списку контактов, пишет портал WABetaInfo. Дуров назвал Telegram вторым мессенджером в мире после WhatsApp

По данным издания, новая опция будет доступна как частным лицам, так и аккаунтам компаний. При ее помощи они смогут делиться новостями.

Сторонней рекламы не будет, а для удобства пользователей сообщения будут отображаться в хронологическом порядке.

Нововведение уже тестируется: оно появилось в версии 2.23.5.3 для смартфонов на базе Android. Специалисты добавили, что сейчас функция находится на раннем этапе разработки. Точная дата, когда она будет доступна для всех, пока не разглашается.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская