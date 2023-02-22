2023-02-22T13:56:36+03:00
2023-02-22T13:56:36+03:00
2023-02-22T13:56:36+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230222/839885939.html
В РКН ответили на вопрос о сбое в работе "Википедии"
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Роскомнадзор не ограничивал работу "Википедии" на территории России, заявила пресс-служба ведомства. Ранее СМИ сообщали о сбоях в работе сайта в стране. В Роскомнадзоре... ПРАЙМ, 22.02.2023
технологии, новости, россия, роскомнадзор, википедия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор не ограничивал работу "Википедии" на территории России, заявила пресс-служба ведомства.
Ранее СМИ сообщали о сбоях в работе сайта в стране.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что ведомство не ограничивает работу интернет-портала "Википедия" в России.