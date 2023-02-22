МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор не ограничивал работу "Википедии" на территории России, заявила пресс-служба ведомства. В РКН рассказали о жалобах на неправомерную обработку персональных данных

Ранее СМИ сообщали о сбоях в работе сайта в стране.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ведомство не ограничивает работу интернет-портала "Википедия" в России.