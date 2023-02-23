БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) приостановила возможность использования мобильного приложения TikTok на корпоративных устройствах, сказала представитель пресс-службы ЕК на брифинге. ЕС ищет меры для ограничения обхода антироссийских санкций, сообщили СМИ

"Совет Еврокомиссии по корпоративному управлению принял решение приостановить использование мобильного приложения TikTok на корпоративных устройствах, а также на персональных устройствах, зарегистрированных в системе мобильных устройств Еврокомиссии", — сообщила она.

"Причины, по которым было принято решение — повысить кибербезопасность Еврокомиссии. Также мера нацелена на защищу Еврокомиссии от угроз и действий в сфере кибербезопасности, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду Комиссии", — добавила она.

Еврокомиссия не имеет своего аккаунта на TikTok, уточнили в ЕК.