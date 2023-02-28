МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский поставщик IT-услуг Beeline cloud запускает платформу Cloud MailGate для корпоративного общения, включающую в себя сервер электронной почты, корпоративный мессенджер и облачное хранилище данных, говорится в сообщении "Билайн". Последний шанс: США нашли технологии, способные поработить мир

В марте 2022 года корпоративный мессенджер Slack начал отключать часть своих клиентов в России в связи с международными санкциями. В феврале текущего года в СМИ появилась информация, что Slack разослал российским пользователям уведомления о блокировке с 21 марта аккаунтов, зарегистрированных на email-адреса в зоне.ru. Владелец другого корпоративного сервиса Microsoft exchange компания Microsoft также в начале марта 2022 года решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в России.

"Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запускает платформу Cloud MailGate для корпоративного общения на базе Communigate PRO, которая обеспечит бизнес-заказчиков единой средой коммуникации и инструментами для безопасной и эффективной совместной работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа включает сервер электронной почты, который поддерживает популярные клиенты и веб-интерфейсы, корпоративный мессенджер, контакты, календари с возможностью планирования событий, облачное хранилище файлов, а также задачи и заметки.

"Платформа обеспечивает защиту от спама и фишинга, автоматическое шифрование данных, безопасность на сетевом и клиентском уровнях, а также обмен данными с внешними программами и специализированными приложениями, обеспечивающими безопасность", — отметили в компании.

По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, сложно спрогнозировать, насколько новый мессенджер в данной нише будет востребован. "Если брать глобально, то продукты есть: для госсектора, для частных клиентов. … Есть альтернатива — eXpress, Telegram, VK Teams. Для госструктур — TrueConf", — отметил Кусков.

Сейчас в России очень много корпоративных мессенджеров. На них действительно есть спрос, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. "Мне уже давно казалось, что поляна занята, и это никому не надо, и все общаются на уже купленных сервисах, но нет, все продолжают покупать корпоративные сервисы и продолжают выходить новые мессенджеры", — отметил Зыков.