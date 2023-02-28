МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Музыки" сообщили о трудностях с доступом к сервису, идет работа по устранению неполадок, заявила РИА Новости пресс-служба компании. В работе Gmail произошли сбои

Ранее программа по отслеживанию сбоев Downradar отметила, что в 13:40 по московскому времени было зафиксировано 2036 жалоб от клиентов в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В пресс-службе указали, что у некоторых пользователей возникли сложности с доступом к "Яндекс Музыке". Специалисты Сервиса уже работают над решением проблемы, добавили там.