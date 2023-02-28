2023-02-28T13:50:08+03:00
2023-02-28T13:50:08+03:00
2023-02-28T13:50:08+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230228/839932619.html
Пользователи пожаловались на сбой в работе "Яндекс Музыки"
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Пользователи "Яндекс Музыки" сообщили о трудностях с доступом к сервису, идет работа по устранению неполадок, заявила РИА Новости пресс-служба компании. Ранее программа по... ПРАЙМ, 28.02.2023
бизнес, технологии, новости, яндекс музыка, сбой, сервис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Музыки" сообщили о трудностях с доступом к сервису, идет работа по устранению неполадок, заявила РИА Новости пресс-служба компании.
Ранее программа по отслеживанию сбоев Downradar отметила, что в 13:40 по московскому времени было зафиксировано 2036 жалоб от клиентов в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
В пресс-службе указали, что у некоторых пользователей возникли сложности с доступом к "Яндекс Музыке". Специалисты Сервиса уже работают над решением проблемы, добавили там.