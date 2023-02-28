ЦЮРИХ, 28 фев — ПРАЙМ. Датский парламент (Фолькетинг) порекомендовал депутатам и административным работникам не использовать китайское приложение TikTok, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление. Госучреждениям США установили срок для удаления TikTok с девайсов

"Датский парламент во вторник призвал законодателей и сотрудников ассамблеи из 179 членов воздержаться от использования TikTok на рабочих телефонах в качестве меры кибербезопасности, заявив, что "существует риск шпионажа", — сказано в сообщении.

Отмечается, спикер парламента Дании Серен Гаде сообщил, что депутаты и сотрудники Фолькетинга получили письмо с рекомендацией удалить приложение TikTok. Соответствующее решение было принято на основании оценки органов безопасности страны, заявивших об угрозе шпионажа.

Ранее на прошлой неделе регулирующие органы федерального правительства Канады, а также провинций Квебек, Британская Колумбия и Альберта объявили, что проведут совместное расследование деятельности соцсети TikTok, которую подозревают в нарушении конфиденциальности.

Запрет на использование TikTok на государственных устройствах ранее был введен в целом ряде американских штатов. Решение о приостановке использования мобильного приложения TikTok на корпоративных устройствах также приняла Еврокомиссия (ЕК), о рассмотрении аналогичной меры заявил и Совет ЕС.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущено в 2018 году.