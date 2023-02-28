ЦЮРИХ, 28 фев — ПРАЙМ. Датский парламент (Фолькетинг) порекомендовал депутатам и административным работникам не использовать китайское приложение TikTok, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление.

Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.

Госучреждениям США установили срок для удаления TikTok с девайсов

"Датский парламент во вторник призвал законодателей и сотрудников ассамблеи из 179 членов воздержаться от использования TikTok на рабочих телефонах в качестве меры кибербезопасности, заявив, что "существует риск шпионажа", — сказано в сообщении.

Отмечается, спикер парламента Дании Серен Гаде сообщил, что депутаты и сотрудники Фолькетинга получили письмо с рекомендацией удалить приложение TikTok. Соответствующее решение было принято на основании оценки органов безопасности страны, заявивших об угрозе шпионажа.

Ранее на прошлой неделе регулирующие органы федерального правительства Канады, а также провинций Квебек, Британская Колумбия и Альберта объявили, что проведут совместное расследование деятельности соцсети TikTok, которую подозревают в нарушении конфиденциальности.

Запрет на использование TikTok на государственных устройствах ранее был введен в целом ряде американских штатов. Решение о приостановке использования мобильного приложения TikTok на корпоративных устройствах также приняла Еврокомиссия (ЕК), о рассмотрении аналогичной меры заявил и Совет ЕС.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущено в 2018 году.