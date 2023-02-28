ВОИС: количество поданных патентных заявок побило исторический рекорд в 2022 году
ЖЕНЕВА, 28 фев — ПРАЙМ. Количество поданных патентных заявок продолжало расти и в 2022 году побило исторический рекорд, более половины заявок было подано в Азии, говорится в опубликованном отчёте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
"В 2022 году число заявок по процедуре РСТ немного выросло, на 0,3%, и составило 278 100 — это наибольший показатель, когда либо зарегистрированный за один год", — сказано в документе.
ВОИС уточняет, что Азия сохранила позицию основного источника международных патентных заявок, так как на ее долю пришлось 54,7% от общего числа заявок в 2022 году.
"После исключительно активного роста на 15% в 2021 году использование международной системы товарных знаков для охраны брендов в 2022 году снизилось на 6,1%, что стало наибольшим спадом с 2009 года", — добавляется в документе.
Всего в 2022 году было подано приблизительно 69 тысяч заявок на товарные знаки.
"Экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19 в 2021 году, побудили компании к введению в коммерческий оборот новых товаров и услуг, что способствовало чрезвычайно активному расширению международной охраны товарных знаков", говорится в отчёте.
По данным организации, в РФ было подано 839 патентных заявок, по сравнению с 921 в 2021 году.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230228/839933700.html