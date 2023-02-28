ЖЕНЕВА, 28 фев — ПРАЙМ. Количество поданных патентных заявок продолжало расти и в 2022 году побило исторический рекорд, более половины заявок было подано в Азии, говорится в опубликованном отчёте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Intel и ParkerVision урегулировали спор по поводу патентов

"В 2022 году число заявок по процедуре РСТ немного выросло, на 0,3%, и составило 278 100 — это наибольший показатель, когда либо зарегистрированный за один год", — сказано в документе.

ВОИС уточняет, что Азия сохранила позицию основного источника международных патентных заявок, так как на ее долю пришлось 54,7% от общего числа заявок в 2022 году.

"После исключительно активного роста на 15% в 2021 году использование международной системы товарных знаков для охраны брендов в 2022 году снизилось на 6,1%, что стало наибольшим спадом с 2009 года", — добавляется в документе.

Всего в 2022 году было подано приблизительно 69 тысяч заявок на товарные знаки.

"Экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19 в 2021 году, побудили компании к введению в коммерческий оборот новых товаров и услуг, что способствовало чрезвычайно активному расширению международной охраны товарных знаков", говорится в отчёте.

По данным организации, в РФ было подано 839 патентных заявок, по сравнению с 921 в 2021 году.