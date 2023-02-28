МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Новые смартфоны, разработку которых планирует начать российский бизнесмен Александр Калинин, могут занять долю в 10% на внутреннем рынке при контрактах с властями на поставку устройств в разные учреждения, в ином случае реализация этих планов сомнительна, поделился мнением с РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Эксперты оценили последствия запрета США на ввоз в Россию смартфонов

Ранее во вторник газета "Коммерсант" писала, что основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин начинает проект по разработке и производству розничной линейки смартфонов и планшетов на операционной системе Android. Отмечалось, что первые партии устройств могут появиться в этом году, а к 2026 году компания рассчитывает занять до 10% рынка в РФ.

"С точки зрения планов, которые были озвучены по 10% доле на отечественном рынке смартфонов, при условии, что у них будут договоренности с властями о том, что смартфоны будут использоваться в школах, учебных заведениях, при переписи населения, в государственных структурах, то, конечно же, такой процент возможен. Но если это будут обычные потребители — сомневаюсь, потому что, как показывает практика, российские разработки имеют высокие цены относительно китайских аппаратов, а технические характеристики, такие как камера и процессоры, хуже", — сказал Кусков.

Эксперт также отметил, что пока не была выбрана страна, где именно они будут производиться. По его словам, вероятнее всего, это будет Китай.

"Если они будут производиться в Китае, сомневаюсь, что туда будут возиться комплектующие из России. В таком случае процент локализации российских комплектующих будет минимальный, поэтому называть разработку российской — бессмысленно. Поэтому пока эти планы невыполнимые", — отметил он.