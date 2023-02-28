МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Нужно обеспечивать защиту цифрового пространства России, персональных данных, а также пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии ФСБ. Евродепутат предложил ввести санкции против собаки Путина

"Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике. Необходимо и дальше повышать уровень защищенности информационного цифрового пространства России, выявлять и пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов и коммуникаций", — сказал он.