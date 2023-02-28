МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. DDos-атакам с неизвестного источника подверглись информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) России, сообщило ведомство в Telegram. Названа мировая доля DDoS-атак на российские организации в 2022 году

"По данным коллег из Альта-Софт, с 08.10 по мск инфраструктура компании подверглась мощной DDoS-атаке, которая продолжалась несколько часов. Наблюдались сбои в работе системы электронного декларирования", — сказано в публикации.

Отмечается, что атаки повлияли на работу информоператоров, которые передают данные от участников внешнеэкономической деятельности в таможенные органы.

Как добавляется в сообщении, внешние информационные сервисы ФТС подвергались атакам с девяти часов 20 минут утра по московскому времени. Инфраструктуре системы внешнего доступа удалось отключить источник, подчеркивают в ведомстве.

"Альта-Софт" — ведущая компания на рынке информационных услуг, предоставляющая комплексные решения для декларантов и участников ВЭД: программное обеспечение, электронный документооборот с таможней, выпуск электронных подписей, обучение декларантов.