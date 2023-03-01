МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи Twitter из нескольких стран пожаловались на сбои в работе соцсети, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы от пользователей стали поступать в 13.08 мск. Их присылают пользователи Великобритании и США, а также Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Италии и других стран.

Большая часть пользователей сообщила об ошибках в работе приложения, а также веб-сайта. Есть проблемы и при соединении с сервером.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.