МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Потенциальная перерегистрация VK в России поможет компании избежать давления со стороны Запада, но никак не повлияет на ее операционную деятельность, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. VK выкупила 75 процентов онлайн-платформы для школьников "Учи.ру"

Совет директоров VK 13 февраля одобрил потенциальную редомициляцию холдинга с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения всех законодательных и регуляторных требований. А газета "Ведомости" ранее в среду со ссылкой на источники сообщила, что VK ведет переговоры с властями Калининградской области о перерегистрации в специальный административный район на острове Октябрьский.

"Перенос вполне себе оправдан. Выгода простая — избежать проблем с давлением со стороны западных компаний. Изменений кроме корпоративного управления никаких не будет. По сути, это ни на что не влияет с точки зрения оперативной работы компании", — сказал Муртазин.

VK — одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты Mail.ru, соцсети "Одноклассники", "Мой мир", "ВКонтакте", "VK Мессенджер". Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение VK Play.